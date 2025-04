Il programma e il palinsesto dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 3 aprile 2025. Proseguono i vari tornei di tennis in giro per il mondo, con gli Atp di Bucarest, Houston e Marrakech e i Wta di Bogotà e Charleston che entrano nel vivo. Allo stesso modo, spazio ai mondiali maschili di curling che vivono le ultime giornate del round robin, decisive per definire chi parteciperà ai playoff. Prosegue, poi, la penultima giornata di Eurolega, con diverse squadre ancora in lotta per centrare un posto nella post season. A proposito di basket, in serata in scena, come di consueto, l’NBA. Rimanendo negli Stati Uniti, ma passando al golf, al via il Texas Open di golf.