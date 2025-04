Antonio Conte potrebbe diventare il prossimo allenatore della Juventus: il tecnico del Napoli avrebbe già dato il suo benestare alla proposta bianconera

Antonio Conte alla Juventus, parte seconda. L’allenatore salentino potrebbe tornare a sedersi sulla panchina bianconera il prossimo anno, anzi avrebbe già detto di sì ad una condizione posta dalla società.

L’attuale tecnico del Napoli ha un contratto di altri due anni con la società di De Laurentiis, ma l’impegno assunto a giugno scorso non rappresenterebbe un problema sulla strada del ritorno a Torino, per quello che – stando alle indiscrezioni provenienti dal Piemonte – sarebbe sempre stato il suo vero desiderio: allenare nuovamente la Juventus.

Ora il desiderio potrebbe essere esaudito, almeno stando a quanto affermato dal giornalista (e tifoso juventino) Marcello Chirico intervenuto a ‘Televomero’ per parlare proprio del futuro dell’attuale allenatore azzurro. Futuro che sarebbe a tinte bianconere, con Conte disposto anche a ridursi lo stipendio pur di tornare alla Juve.

“Non capisco perché ci si stupisca, c’è un contratto di 3 anni con il Napoli ma se Conte vuole rompere un rapporto lo fa“. Secondo Chirico la Juve non avrebbe voluto un ritorno dell’allenatore pugliese, ma le cose sono cambiate dopo quest’anno, con il fallimento del progetto Thiago Motta e la necessità di non fare più esperimenti: così il profilo di Conte sarebbe stato avallato anche da John Elkann.

Conte ha detto sì alla Juventus: nodo ingaggio risolto

Nel corso delle dichiarazioni, Chirico racconta anche di come Giuntoli non deciderà in autonomia come fatto lo scorso anno: “La scelta del prossimo allenatore sarà collegiale e, alla data odierna, il favorito è Antonio Conte – le dichiarazioni del giornalista – . Tudor ha il 10% di possibilità di essere confermato, ma dovrebbe superarsi: chiudere benissimo la stagione, conquistato il terzo posto e fare un buon Mondiale”.

La Juve punta Conte e Conte avrebbe già detto sì: “L’allenatore sa dell’interesse del club bianconero, la possibilità gli è stata prospettata e lui ha dato disponibilità anche per un ingaggio inferiore rispetto a quello percepito in azzurro“. Era questa, secondo Chirico, una delle condizioni poste dalla Juve al suo ritorno e Conte “l’ha accettata” perché “per lui l’importante per lui è tornare alla Juve“.

Il giornalista si dice pronto a mettere “entrambe le mani e le braccia sul fuoco sul nome di Conte come allenatore della Juventus” e poi anticipa anche il suo sostituto al Napoli: “De Laurentiis ha quasi avuto l’ok definitivo di Massimiliano Allegri“.