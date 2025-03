Le ultime novità sulla panchina bianconera, con la posizione di Thiago Motta che si fa sempre più precaria

È scattato il toto allenatore in casa Juventus. Chi al posto di Thiago Motta? Cristiano Giuntoli gli ha ribadito massima fiducia dopo la figuraccia con l’Empoli, ma usò le stesse parole anche un anno fa per Allegri. E sappiamo come andò a finire…

Conte o Gasperini?

È un susseguirsi di voci sul prossimo tecnico bianconero, su chi potrebbe prendere il posto di un Motta che può saltare pure in caso di qualificazione alla prossima Champions.

I nomi più gettonati sono due ex. Un grande ex come Antonio Conte, tre scudetti da allenatore senza contare i successi da calciatore e capitano bianconero. Starebbe già meditando l’addio al Napoli, con o senza la conquista del Tricolore.

Poi c’è Gasperini, ex mister della Primavera che dirà addio all’Atalanta a fine stagione.

Due big ingestibili

Parliamo di due big, in grado davvero di cambiare il volto di una squadra. Allo stesso tempo, però, entrambi hanno un caratteraccio difficile da tenere a bada.

Proprio l’aspetto caratteriale sarebbe un freno al loro ritorno a Torino. Sul proprio account X, Paolo Bargiggia ha per l’appunto sottolineato come Giuntoli gradisca poco, anzi per nulla la personalità invadente e il malcontento di fondo intrinseco in Conte e Gasperini.

Bargiggia: “Giuntoli mai andrà su Conte o Gasperini”

“Chi scrive e racconta di ipotesi post Motta alla Juve con Conte o Gasperini, è completamente fuori strada – il tweet di Bargiggia – Giuntoli mai andrà su uno dei due, noti scassa società”.

Sorpresa Juve, Pioli o Baroni per il dopo Motta

Bargiggia non si è limitato solo a escludere Conte e Gasperini dai papabili al post Motta, ma anche indicato i due tecnici che, secondo le sue informazioni, verrebbero presi in considerazione da Giuntoli qualora il club di Exor optasse per l’esonero dell’italo-brasiliano.

“Dovesse cambiare, i preferiti ad oggi sono Pioli e Baroni“. Il Football director andrebbe quindi su altri due italiani, nello specifico sull’ex Milan ora all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e che da calciatore militò in bianconero (nel 1985 Scudetto e Coppa Campioni, quella nella tragica notte dell’Heysel), oppure sull’attuale mister della Lazio avversaria proprio della Juve per l’ultimo posto Champions.