La Fiorentina di Raffaele Palladino ha bisogno di rinforzi come il pane: colpaccio a sorpresa in arrivo stesso dalla serie A? Le ultime

Nuovo nome a sorpresa per il mercato della Fiorentina. Il club toscano ha sicuramente bisogno di altri innesti. Il crollo verticale avuto nelle ultime giornate sta vanificando quanto di buono fatto in autunno, come la serie record di otto vittorie consecutive, cosa che era avvenuta solo un’altra volta nella storia dei gigliati. Dopo il malore accusato a Bove, però, qualcosa si è inceppato. Non solo dal punto di vista mentale negli uomini di Palladino ma anche per una questione prettamente tecnica.

Da quel nefasto giorno (1 dicembre), infatti, la Viola è riuscita a vincere solo il successivo impegno in campionato contro il Cagliari, poi qualche pareggio in mezzo a tante sconfitte. Se l'”X” in Conference League contro il Vitoria Guimaraes non ha avuto chissà quali effetti catastrofici, il 2-2 in Coppa Italia contro l’Empoli è stato trasformato in eliminazione ai rigori. Ma è soprattutto in serie A dove sono arrivati i risultati più duri come ad esempio il KO casalingo contro l’Udinese o quello di lunedì a Monza, mentre nel mezzo sono da mettere a referto anche le sconfitte con Bologna e Napoli. Solo a Torino, contro la Juve, è arrivato un positivo pareggio.

Arriva alla Fiorentina: nome a sorpresa per Palladino in serie A!

Insomma c’è da ribaltare nuovamente il trend e nelle interviste post-Monza, il tecnico di Mugnano ha ampiamente ammesso come l’assenza di Bove un po’ si senta. Non deve però essere un alibi perché purtroppo l’ex Roma non sarà più disponibile, pur dando tanto nella zona nevralgica del campo grazie alla sua duttilità. Proprio per sostituirlo è stato preso Folorunsho che più o meno ha le stesse caratteristiche ma non basta. Ecco perché la dirigenza sta cercando altri colpi. L’ultimo nome ha del clamoroso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, la Fiorentina sarebbe finita con decisione su Dennis Man, fantasista del Parma e autentica sorpresa nelle prime giornate in serie A. Nell’ultimo periodo ha subito un leggero calo di prestazioni, condito anche da un infortunio che l’ha messo ai box. Il rumeno è nel mirino dei gigliati. L’obiettivo è rinforzare anche il reparto offensivo con il classe ’98 molto abile ad occupare tutte le posizioni dietro la punta. La Fiorentina continua a seguire Luiz Henrique del Botafogo ma il giocatore preferirebbe la Premier League.

Man può rappresentare un ottimo piano B. C’è da capire se il Parma deciderà di privarsi del proprio giocatore di maggior talento già a gennaio con una lotta salvezza che sta per entrare nel vivo. Intanto la Fiorentina è pronta a fare la sua mossa, con il direttore generale Ferrari che anche poco prima della gara in Brianza aveva rivelato come la società si guarda intorno con l’obiettivo di migliorare la rosa.