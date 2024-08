Fiorentina: fiducia per Gudmundsson, Nzola ai saluti

Trattativa congelata per Gudmundsson, ma la Fiorentina non perde la fiducia. Il blitz dell’Atalanta con il Genoa per Mateo Retegui ha messo in pausa la trattativa tra i viola ed il club ligure per Albert Gudmundsson. La società viola ha offerto circa 25 milioni per l’attaccante islandese (tra prestito oneroso ed obbligo di riscatto a determinate condizioni, più una percentuale sulla futura rivendita), ma il Genoa ora prende tempo per cercare alternative in attacco. La Fiorentina però coltiva grandi speranze e sembra certa che la trattativa si concluderà positivamente, nonostante la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto il giocatore renda tutto più complicato. Il club viola, nel frattempo, attende un’offerta concreta (non inferiore ai 30 milioni di euro) da parte della Juventus per Nico Gonzalez, che per ora si allena separatamente al Viola Park.

Attesa anche per la trattativa per Tennar Tessmann, che sembrava ormai ad un passo dalla chiusura con l’accordo già definito sia con il giocatore che con il Venezia, ma frenata dagli agenti per le commissioni ritenute eccessive. Rimangono dunque osservati speciali per la mediana Lovric dell’Udinese e Bove della Roma. Il club di Commisso lavora anche sulle cessioni di quei giocatori esclusi dal progetto. Tra questi l’attaccante M’Bala Nzola, sempre più vicino al trasferimento al Lens, in prestito con diritto di riscatto intorno ai 9 milioni di euro. Intanto, Raffaele Palladino continua la preparazione in vista dell’ultima amichevole di pre-campionato, in programma sabato alle 15,30 in Germania contro il Friburgo.

FIORENTINA: IL CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI