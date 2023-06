Fiorentina, accelerata del Manchester United per Amrabat: sul giocatore anche il Barcellona

Sirene di mercato per Sofyan Amrabat, che in estate potrebbe lasciare la Fiorentina. In pole c’è sempre il Barcellona, che già in inverno aveva cercato il centrocampista marocchino e nei prossimi mesi potrebbe decidere di affondare il colpo. Come riporta il sito Sport, non sarà però facile visti i noti problemi finanziari del club catalano, che deve prestare molta attenzione ai conti e a come muoversi sul mercato. Come se non bastasse, un’altra minaccia per il Barcellona è rappresentata dal Manchester United, che negli ultimi giorni starebbe insistendo per Amrabat nella speranza di portarlo oltremanica.