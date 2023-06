Fenerbahce, Dzeko in città per le visite mediche

Da alcuni giorni sembrava essere destinata ai titoli di coda la storia tra Edin Dzeko e l’Inter e ora è arrivata anche l’ufficialità. Il Fenerbahce ha infatti annunciato che l’attaccante bosniaco è ad Istanbul per effettuare le visite mediche, firmare il nuovo contratto ed essere presentato ai suoi prossimi tifosi. Si chiude, quindi, il biennio all’Inter di Edin Dzeko, autore di 101 presenze in cui è andato a segno 31 volte e realizzando anche 15 assist per i suoi compagni.