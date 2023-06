NBA Draft 2023, è la notte di Victor Wembanyama. Dubbio Miller-Henderson per Charlotte alla due

I Nuggets solamente sette giorni fa sfilavano tra le strade di Denver, festeggiando il loro primo, storico, anello NBA. Una settimana dopo l’intera lega a stelle e strisce è già con la testa e le idee alla prossima stagione che prenderà il via ottobre. Sì, perchè questa notte andrà in scena al Barclays Center di Brooklyn, New York, il Draft 2023. I San Antonio Spurs sono pronti ad effettuare la prima scelta assoluta, e dopo David Robinson e Tim Duncan sul finire degli anni ’90 ci sono buone chances di selezionare un altro futuro hall of famer. Dubbi su chi andrà alla 1, ormai da forse più di un anno, non ce ne sono: sarà Victor Wembanyama il primo nome pronunciato dal commisioner Adam Silver.

Il classe ’04 francese è sin dagli anni dell’Under 16 tra i migliori talenti del globo e su di lui negli ultimi dodici mesi si è creata un’operazione di marketing pre-draft che in questo secolo avevamo probabilmente visto solo con LeBron James. L’hype nei suoi confronti è già talmente elevato che nel corso di questa stagione l’NBA sulla sua piattaforma ufficiale ha trasmesso le partite Boulogne-Levallois Metropolitans 92, la squadra della massima divisione transalpina che “Wemby” ha trascinato poche settimane fa alla finale per il titolo, perso contro la corazzata Monaco. Poi il viaggio oltreoceano, interviste su interviste e anche il primo lancio allo Yankee Stadium. E non capita tutti i giorni, specialmente se – come in questo caso – non andrai mica a giocare a New York.

Se tutto è già deciso riguardo la first pick, il bello arriva dalla 2 in poi. Dubbi, possibili trades e tanto altro. La lotta è tra Scoot Henderson e Brandon Miller, con il secondo che nelle ultime ore pare stia guadagnando terreno e potrebbe essere la scelta degli Hornets, mentre la tre è dei Portland Trail Blazers. Tra i destinati ad essere scelti in top-10 anche i gemelli Amen e Ausar Thompson. A differenza dello scorso anno, quando furono chiamati al secondo giro sia Gabriele Procida che Matteo Spagnolo, quest’anno non ci saranno azzurri nelle 60 chiamate che verranno effettuate nella notte.

ORDINE DI SCELTA

1. San Antonio Spurs

2. Charlotte Hornets

3. Portland Trail Blazers

4. Houston Rockets

5. Detroit Pistons

6. Orlando Magic

7. Indiana Pacers

8. Washington Wizards

9. Utah Jazz

10. Dallas Mavericks

11. Orlando Magic

12. Oklahoma City Thunder

13. Toronto Raptors

14. New Orleans Pelicans

15. Atlanta Hawks

16. Utah Jazz

17. Los Angeles Lakers

18. Miami Heat

19. Golden State Warriors

20. Houston Rockets

21. Brooklyn Nets

22. Brooklyn Nets

23. Portland Trail Blazers

24. Sacramento Kings

25. Memphis Grizzlies

26. Indiana Pacers

27. Charlotte Hornets

28. Utah Jazz

29. Indiana Pacers

30. LA Clippers