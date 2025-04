Il nome del numero dieci bianconero è sempre in primo piano. Svelato il piano di Cristiano Giuntoli

Yildiz rimane in dubbio per la delicata trasferta di Parma. Il turco si è fermato in allenamento mercoledì mattina a causa di un trauma contusivo alla coscia destra. È troppo importante per questa Juve, dunque Tudor farà di tutto per averlo a disposizione.

È troppo importante per Tudor, ma per la Juventus in generale. Sul campo, come sul mercato visto che dalla sua cessione si potrebbero raggranellare 80/90 milioni di euro. Nel caso tutta plusvalenza, essendo lui arrivato a parametro zero.

Yildiz per finanziare il mercato Juve

“Sarebbe un delitto” il suo sacrificio, secondo Sandro Sabatini intervento in diretta a ‘Radio Sportiva’. “È stata presa in considerazione la sua cessione”, ha svelato il giornalista e opinionista di ‘Pressing’, programma in onda su Canale 5 tutte le domeniche.

Kenan Yildiz is the Panini Player of the Match! ⭐#JuveLecce pic.twitter.com/6dO1zCSZxB — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 12, 2025

“Dico che sarebbe un delitto perché, a mio modo di vedere, cederlo rappresenterebbe un modo fin troppo facile per fare un po’ di milioni da spendere poi in maniera opinabile e fantasiosa”.

Asse con Mendes

A preoccupare i tifosi bianconeri c’è l’asse con Jorge Mendes, il potente agente portoghese incontratosi a Torino alla fine dello scorso mercato invernale con il papà di Yildiz e lo stesso numero dieci.

Mendes è un abile spostatore di calciatori, forse il migliore al mondo, per questo l’ipotesi cessione del classe 2005 è tutt’altro che peregrina. Sulle tracce dell’ex Bayern c’è il meglio del panorama calcistico europeo, in particolare i club di Premier quali Arsenal e Manchester United.

Yildiz non è certamente l’unico che potrebbe salutare Torino nel prossimo calciomercato estivo. In tal senso è interessante l’altra parte dell’intervento di Sandro Sabatini.

Nuova rivoluzione Juve: “De Gea in porta e Tonali a centrocampo”. Infine il sogno Osimhen

“La Juventus il mercato l’ha già impostato, perché le voci che son venute fuori son tutte vere”, ha evidenziato Sabatini prima di rivelate che “nelle intenzioni di Giuntoli c’è anche quella di prendere De Gea in porta cedendo Di Gregorio“.

Mentre per la difesa l’obiettivo “è Comuzzo”, a centrocampo il nome in cima alla lista sarebbe quello di “Tonali, dando indietro Douglas Luiz più soldi”.

Infine anche “un centravanti, sperando di vendere Vlahovic“. Il sogno è proprio lui, “Victor Osimhen“. Un sogno magari realizzabile grazie alla vendita di Kenan Yildiz…