Paulo Dybala è pronto a salutare la Roma già dalla prossima sessione di mercato invernale: il vicepresidente del nuovo club conferma la trattativa.

La stagione della Roma rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. L’esonero di Daniele De Rossi dopo solo quattro giornate di campionato – e dopo che la società gli aveva rinnovato il contratto fino al 2027 soltanto in estate – non lasciava presagire nulla di buono. Ma le cose sono andate man mano ancora peggio nel giro di poche settimane.

L’arrivo di Ivan Juric sulla panchina non ha dato nessuna scossa, l’esito sperato dalla dirigenza è stato un vero e proprio fiasco. Infatti, dopo nemmeno due mesi dal suo insediamento, anche il tecnico croato ha avuto il benservito dalla società, lasciando la Roma al 12° posto in campionato con soli 13 punti conquistati.

E anche la mossa disperata Claudio Ranieri non sta dando i frutti sperati. Nell’ultimo turno di Serie A, la squadra ha perso 2-0 contro il Como terzultimo, e ora la zona retrocessione è addirittura a soli due punti di distanza. È pur vero che ci sono tante squadre a dividere il Cagliari diciottesimo e la Roma dodicesima, ma la preoccupazione dei tifosi è più che tangibile.

E, come se non bastasse, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero Paulo Dybala lasciare la Roma già nel corso della prossima sessione di calciomercato.

Addio Dybala, la Roma pronta a salutare l’argentino: ecco dove giocherà

In estate sembrava ormai cosa fatta il suo addio e il suo trasferimento in Arabia Saudita, la trattativa con l’Al Qadsiah era ai dettagli. Poi tutto saltò a sorpresa, i tifosi esultarono in pompa magna, ma la gioia è destinata a finire, le strade di Dybala e la Roma sono destinate a separarsi solo pochi mesi dopo. Ma dove andrà adesso la Joya? La destinazione pare essere la Turchia, più precisamente il Galatasaray.

Secondo quanto riportato dai maggiori media turchi, il Galatasaray sarebbe realmente interessato a portare Dybala a Istanbul a gennaio. La squadra di Dries Mertens e Victor Osimhen vorrebbe aggiungere un nuovo tassello in attacco dopo l’infortunio di Mauro Icardi che lo costringerà a saltare tutta la stagione.

L’agente dell’attaccante della Roma sarebbe già a Istanbul per parlare con la dirigenza del Gala. Metin Ozturk, vicepresidente del club turco, ha confermato pubblicamente dell’interesse e di contatti già avviati con il suo entourage.

La Roma, dal canto suo, avrebbe bisogno di cedere a gennaio il suo gioiello. Il motivo? Il rinnovo di contratto unilaterale che scatterebbe al raggiungimento del 50% delle presenze totali dei tre anni. Bastano soltanto altre otto partite giocate almeno 45 minuti e il contratto di Dybala diventerebbe di 30 milioni lordi a stagione. Una cifra eccessiva per un calciatore che l’anno prossimo compirà 32 anni e con gli infortuni che continuano a tormentarlo.

Ecco perché la trattativa tra Roma e Galatasaray per la cessione di Dybala potrebbe realmente andare in porto nelle prossime settimane.