Il Real Madrid sconfigge il Pachuca e conquista la Coppa Intercontinentale. Altro titolo in bacheca per le Merengues, che rispettano il pronostico della vigilia e ottengono la vittoria al Lusail Iconic Stadium, in Qatar. A decidere il match tra la vincitrice della Champions League (approdata direttamente in finale) e la vincitrice della CONCACAF Champions Cup (partita invece dai quarti di finale) sono state le reti di Kylian Mbappé, Rodrygo e Vinicius Junior.

La cronaca

Primo tempo privo di grandi emozioni e caratterizzato dall’equilibrio e la tensione di una finale. Il Pachuca ci prova con Rodriguez e Rondon, ma Courtois è attento e salvo. Qualche dubbio invece sul mancato rigore concesso ai messicani al 18′ dopo il contatto Valverde-Deossa. Prima dell’intervallo, però, il Real Madrid riesce a sbloccare la gara e lo fa grazie al suo unico tiro in porta della frazione: assist delizioso di Vinicius e tocco vincente di Mbappé per l’1-0 madridista al 37′.

Nella ripresa, invece, il fortino del Pachuca cade dopo appena 8 minuti. Rodrygo prende palla, si accentra sul destro e lascia partire una deliziosa conclusione dal limite dell’area. I Blancos però non possono esultare perché l’arbitro viene richiamato ad una on field review. Le immagini sul monitor non convincono tuttavia il venezuelano Valenzuela, che giudica la posizione di fuorigioco di Jude Bellingham ininfluente, ergo 2-0 Real Madrid.

Il Pachuca non molla e si getta all’attacco alla ricerca del gol per riaprire i giochi: l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Rondon, la cui conclusione sfiora però la traversa e finisce alta. A calare il tris e chiudere definitivamente la finale ci pensa invece Vinicius Junior, che all’83 firma il 3-0 su calcio di rigore (concesso per un fallo subito da Lucas Vazquez).

Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club, come funziona

La domanda che appassionati e curioso si chiedono è la seguente: perché continua a disputarsi la Coppa Intercontinentale se la Fifa ha introdotto il nuovo maxi-Mondiale per Club a 32 squadre in estate? Innanzitutto bisogna fare chiarezza sul nome dei trofei. Di fatto il Mondiale per Club come lo conoscevamo fino allo scorso anno continua ad esistere, solo con un nome diverso. L’unica altra novità è che la squadra vincitrice della Champions europea si qualifica direttamente alla finale.

Quello che invece d’ora in poi si chiamerà ‘Mondiale per Club’ non è altro che una nuova competizione ideata dai vertici del calcio mondiale. Tale problema di dualismo si porrà però soltanto ogni quattro anni. La Coppa Intercontinentale andrà infatti in scena ogni anno e vedrà protagoniste tutte le squadre vincitrici delle competizioni continentali. Il Mondiale per Club, di contro, si disputerà ogni quattro anni e coinvolgerà le squadre ai vertici del ranking continentale.

Il tabellino della finale

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vazquez (88′ Asencio), Tchouameni, Rudiger, Fran Garcia; Valverde, Camavinga (62′ Ceballos); Rodrygo (70′ Modric), Bellingham (88′ Guler), Vinicius; Mbappé (62′ Brahim Diaz).

A disposizione: Lunin, Fran, Endrick, Lorenzo, Vallejo, Yusi.

Allenatore: Ancelotti.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez (75′ Sanchez), Barreto, Micolta, B. Gonzalez; Montiel, Pedraza; Bautista (75′ Mena), Deossa, Idrissi; Rondon.

A disposizione: Eulogio, Shrem, Aceves, Aguayo, Baston, Berlanga, Cabral, Dominguez, Gil Mosquera, A. Gonzalez, O. Gonzalez, Hernandez, Saldivar.

Allenatore: Almada.

ARBITRO: Valenzuela (Ven)

RETI: 37′ Mbappé, 53′ Rodrygo, 83′ rig. Vinicius.

AMMONITI: Pedraza, Rondon (P).

Vinicius MVP

A prendersi la scena a Lusail è Vinicius Junior, che si conferma decisivo nei match che contano. Gol e assist per il brasiliano, che sale a quota 97 gol in carriera con la maglia dei Blancos. Per lui si tratta inoltre della 14^ rete stagionale, che sugella il suo status di miglior marcatore del club nella stagione in corso (2024/2025).

I numeri dei Blancos

Secondo trofeo stagionale per il Real Madrid (a dicembre!) dopo la Supercoppa Europea vinta allo Stadion Narodowy di Varsavia contro l’Atalanta. Si tratta invece del nono trionfo per quanto riguarda Coppa Intercontinentale (3) e Mondiale per Club (5).

LE DICHIARAZIONI

“Quindici titoli col Real? Sono tanti, sono molto contento, è un successo”, ha detto Carlo Ancelotti nel post gara. “Abbiamo iniziato così così e poi abbiamo preso il controllo – l’analisi – Avevamo più qualità ma serviva il giusto atteggiamento. Dopo siamo entrati in partita e alla fine sì che mi è piaciuta l’attitudine della squadra. Davanti, poi, hanno fatto la differenza”.