Le ultime sul futuro del portiere della Nazionale italiana in scadenza col PSG nel 2026 e finito nel mirino dell’Inter

Donnarumma torna in Serie A? Nelle ultime settimane si è parlato molto di questa eventualità, per alcune fonti molto concreta visto che il portiere è in scadenza nel 2026 e col PSG c’è distanza sul capitolo rinnovo.

Donnarumma stuzzica l’Inter

L’ex Milan stuzzica l’appetito dell’Inter, a caccia dell’erede di Sommer (36 anni compiuti a dicembre). In estate i nerazzurri hanno puntato su Josep Martinez, ma lo spagnolo non ha poi convinto Inzaghi. Tanto che ha giocato solo una partita, l’ottavo di Coppa Italia contro l’Udinese.

Apertura ai nerazzurri

Il classe ’99 di Castellammare di Stabia è aperto all’ipotesi Inter, dove ha tanti amici di Nazionale. Ad Appiano ritroverebbe inoltre l’amico Spinelli, suo preparatore a Parigi e dal 2023 allenatore dei portieri interisti.

Poi Milan l’è semper Milan, e d’altronde quella nerazzurra sarebbe l’unica pista percorribile in Italia. In casa rossonera non ci pensano affatto a riprenderselo e la Juve ha appena comprato Di Gregorio.

Costi elevati

Certo, i costi di un’operazione Donnarumma sarebbero molto alti. Soprattutto per un’Inter che, col fondo Oaktree, sarà ancora più attenta al bilancio. Il fondo è aperto a investimenti solo per calciatori giovani e rivendibili, con ingaggio contenuto. Quello di ‘Gigio’, invece, supera i 10 milioni netti a stagione.

Non a caso Marotta e Ausilio pensano soprattutto a Carnesecchi dell’Atalanta, profilo decisamente più in linea ai nuovi parametri fissati dalla neo proprietà.

Priorità al PSG: svolta a sorpresa?

Donnarumma ha aperto all’Inter, ma la sua priorità – ribadita più volte di recente – resta quella di rimanere al Paris Saint-Germain rinnovando il contratto. Luis Enrique non sembra impazzire per lui e ha appena prolungato fino al 2027, tanto che si parla di un PSG al lavoro per Chevalier del Lille. Ma dalla Spagna, a sorpresa, giungono indiscrezioni clamorose che ribaltano totalmente lo scenario.

‘AS’ scrive che le ultime due partite di Donnarumma in Champions League, contro Manchester City e Stoccarda battute nettamente dai parigini, certo non quella col Brest di martedì sera in cui ha rischiato un’altra frittata, “hanno aperto la strada a un’estensione del contratto” in scadenza tra un anno e mezzo.

Dalla Spagna: segnali positivi per il rinnovo

“Donnarumma vuole rimanere Parigi e il PSG – aggiunge il quotidiano madrileno – ora ha mostrato segnali positivi per il rinnovo“.

L’ostacolo all’accordo tra le due parti, ossia la richiesta del portiere di alzare l’attuale ingaggio contro la volontà del club di Al-Khelaifi di abbassarlo, adesso sembra essere “possibile dopo che l’ex Milan ha dimostrato di poter essere un portiere all’altezza del Paris Saint-Germain per molti anni”.