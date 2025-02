Si apre una nuova settimana di grande tennis, con i ranking Atp e Wta che, aggiornati a lunedì 3 febbraio, non vedono significativi cambiamenti per quanto riguarda le top-10. Infatti, sulla scia ancora degli Australian Open, i principali nomi internazionali non sono ancora tornati in campo, considerando anche che alcuni giocatori hanno partecipato alle qualificazioni della Coppa Davis. Sarà sicuramente di maggiore interesse la settimana che si apre quest’oggi, considerando che prendono il via i main draw di due tornei 500, quello di Rotterdam e quello di Dallas. Il torneo olandese, inoltre, vedrà ben cinque italiani impegnati, mentre in Texas ci sarà il solo Arnaldi. In entrambi i casi, tornano in campo i top-10.

Ranking Atp: Sinner saldo al comando

Fatta questa premessa, quindi, occorre sottolineare che l’Italia presenta ancora ben undici atleti tra i migliori cento a livello Atp, con significativi passi avanti per Luca Nardi (77esimo, sei posizioni guadagnate) e Mattia Bellucci (92esimo, anche per lui sei posizioni guadagnate), che centra il suo best ranking. Saldamente al comando, chiaramente, Jannik Sinner, che inizia la sua trentacinquesima settimana da primo al mondo. Ecco, quindi, la top-10 maschile.

Jannik Sinner (ITA) 11.830 punti Alexander Zverev (GER) 8.135 punti Carlos Alcaraz (ESP) 7.010 punti Taylor Fritz (USA) 5.050 punti Casper Ruud (NOR) 4.160 punti Novak Djokovic (SRB) 3.900 punti Daniil Medvedev (RUS) 3.780 punti Alex de Minaur (AUS) 3.735 punti Tommy Paul (USA) 3.495 Andrey Rublev (RUS) 3.220 punti

17. Lorenzo Musetti 2.650

33. Matteo Berrettini 1.430

34. Lorenzo Sonego 1.376

35. Flavio Cobolli 1.372

39. Matteo Arnaldi 1.265

46. Luciano Darderi 1.183

77. Luca Nardi 731

90. Fabio Fognini 629

91. Francesco Passaro 629

92. Mattia Bellucci 624

Ranking Wta, testa a testa Sabalenka-Swiatek

Anche in ambito femminile, non ci sono movimenti importanti tra le prime posizioni, con Aryna Sabalenka che rimane numero uno al mondo tallonata da Iga Swiatek, staccata di nemmeno 200 punti. Salda al quarto posto Jasmine Paolini, che rimane ampiamente la migliore delle azzurre. Perdono un po’ di terreno Elisabetta Cocciaretto (70esima, una posizione persa) e soprattutto Lucia Bronzetti (72esima, sei posizioni perse). Entrambe saranno impegnate questa settimana in Romania, nel Wta 250 di Cluj-Napoca. Non ci saranno, invece, italiane in campo negli altri tornei previsti questa settimana, ovvero il 125 di Mumbai e il 500 di Abu Dhabi. Ecco, quindi, la classifica femminile.

Aryna Sabalenka (BLR) 8.956 punti Iga Swiatek (POL) 8.770 punti Coco Gauff (USA) 6.538 punti Jasmine Paolini (ITA) 5.288 punti Elena Rybakina (KAZ) 4.893 punti Jessica Pegula (USA) 4.861 punti Madison Keys (USA) 4.680 punti Qinwen Zheng (CHN) 4.095 punti Emma Navarro (USA) 3.709 punti Paula Badosa (ESP) 3.588 punti

60. Elisabetta Cocciaretto 988

72. Lucia Bronzetti 915

110. Sara Errani 704

131. Martina Trevisan 542

148. Lucrezia Stefanini 489