La Cremonese trema sul finale ma poi si impone sullo Spezia: torna in Serie A dopo aver vinto nella finale di ritorno dei playoff.

Alla fine a vincere la finale dei playoff di Serie B è stata la Cremonese che è così tornata in Serie A insieme alle già promosse Sassuolo e Pisa.

Dopo lo 0-0 dell’andata, nella gara di ritorno è successo letteralmente di tutto. La Cremonese è stata praticamente almeno fino all’85’ certa di strappare il pass per la salita in Serie A, ma lo Spezia non ha mollato e ha fatto tremare sul finale. Dal momentaneo 0-3, i padroni di casa hanno accorciato le distanze andando sul 2-3.

È stato però alla fine questo il risultato finale del match che ha permesso ai grigiorossi di agganciare il passaggio nel campionato italiano di massima serie.

La Cremonese supera lo Spezia e torna in Serie A: finisce 2-3 al Picco

La Cremonese non ha mollato e, nonostante lo spauracchio finale, grazie ai tre gol segnati nel corso della gara di ritorno della finale dei play-off è riuscita ad ottenere l’accesso alla Serie A per la prossima stagione. In gol sono andati De Luca – al 25′ e al 79′ – e Collocolo – al 62′.

A nulla sono servite per lo Spezia le reti segnate nel giro di due minuti da Pio Esposito al 83′ e da Vignali all’85’: i padroni di casa si sono alla fine arresi a un passo dal compimento di un’impresa.

Stroppa e i suoi sono così tornati tra le migliori squadre d’Italia, dopo essere retrocessi nel 2023 – al seguito di un anno trascorso in Serie A – e aver sfiorato il ritorno già nell’estate del 2024 quando ad aver avuto la meglio è stato però il Venezia. Da domani la società si metterà perciò già al lavoro per la costruzione di una rosa che dovrà a prescindere essere puntellata e rinforzata.