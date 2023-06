Comunicato ufficiale di Mbappé: “Mai discusso il rinnovo col PSG”. La cessione è vicina

Kylian Mbappé fa sapere, in forma ufficiale, di non aver mai discusso di un’estensione del contratto con il Paris Saint-Germain oltre il 2024: la comunicazione è stata affidata all’AFP e diffusa dalla stessa agenzia all’indomani dell’invio di una mail in cui annunciava, ai suoi attuali dirigenti, l’intenzione di non far scattare l’opzione per un ulteriore anno al PSG, quindi fino al 2025. “I dirigenti del club al lavoro sulla vicenda del prolungamento, siglato un anno fa – dichiara Mbappè nel comunicato – sono stati informati fin dal 15 luglio 2022 della decisione (di non andare oltre il 2024, ndr) e la mail aveva solo l’obiettivo di confermare quanto era già stato chiarito in anticipo a livello verbale”.

“Kylian Mbappé e il suo entourage affermano di non aver mai più discusso su questo punto con il club durante l’anno, se non 15 giorni fa per annunciare l’invio della lettera. Nessuna possibile nuova proroga è stata, inoltre, discussa – è scritto ancora nella nota –. Dopo aver già affermato pubblicamente nelle scorse settimane che sarà parigino la prossima stagione, Kylian Mbappé non ha chiesto la sua partenza questa estate ma ha semplicemente confermato al club la mancata attivazione dell’opzione per un anno in più. Mbappé e il suo entourage deplorano che la ricezione di questa lettera sia stata trasmessa ai media e che questi scambi di testi siano stati resi pubblici al solo scopo di danneggiare la loro immagine e il regolare svolgimento delle discussioni con il club”.

L’invio della lettera di Mbappé alla dirigenza del club della capitale è arrivato a poco più di un anno di distanza dal rinnovo del 24enne, a dire il vero giunto piuttosto a sorpresa. Il campione del mondo a Russia 2018, corteggiato in particolare dal Real Madrid, aveva prolungato fino al 2024, con possibilità per lui di attivare un’opzione per un ulteriore anno. Secondo una fonte a suo tempo vicina alla trattativa, ora però il PSG non ha in programma di lasciare libero il suo numero 7 tra un anno, quando sarà in scadenza di contratto, e quindi aprirà le porte a un trasferimento multimilionario, che dovrebbe concretizzarsi entro il 31 luglio.