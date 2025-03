Oltre ai tanti nomi per l’attacco e alla girandola di panchine che rischia di innescarsi in estate, anche per i portieri ci sarà un gran da fare. Il Milan gioca un brutto scherzo a Simone Inzaghi, che dovrà così rinunciare a Gigio Donnarumma.

Il portiere della Nazionale si è consacrato al Milan e ora i rossoneri entrano a gamba tesa sul futuro dell’ex portiere della Serie A. Con le trattative per il prolungamento che ancora latitano dalle parti dell’entourage del ragazzo, Donnarumma è oggetto del desiderio di tante squadre in giro per l’Europa e tra queste c’è anche l’Inter. Nei piani di Ausilio c’è soprattutto quello di rivedere la formazione tra i pali, con Sommer che si avvicina drasticamente ai 40 anni e un Martinez che, nonostante prestazioni convincenti, ancora non può garantire una certa continuità.

L’Inter ha messo Donnarumma in cima alla lista dei possibili obiettivi, contando però di ingaggiarlo a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto che avverrà a giungo del 2026. Difficile però che la disponibilità del portierone sia così prolungata, sia perché la schiera delle pretendenti è lunga, sia perché risulta poco credibile che il PSG se lo lasci scappare a parametro zero. Anche il Milan d’altro canto si sta guardando intorno per sostituire Maignan tra i pali, perché il francese è sulla strada della cessione.

Inzaghi beffato, Chevalier finisce nel mirino del Milan

Il Milan ha intenzione di rivoluzionare la rosa e per farlo ha bisogno di un tesoretto di tutto rispetto. Pertanto nei piani della dirigenza ci sarebbe anche quello di cedere alcuni pezzi da 90 e di puntare su profili che possano garantire sia continuità nel tempo, sia solidità. Mike Maignan è uno degli indiziati principali e mentre i discorsi per un eventuale prolungamento coi rossoneri non sono ancora iniziati, a Milanello hanno fissato già il prezzo: 40 milioni.

Tra le pretendenti ci sarebbe sicuramente il Manchester United, altra squadra che probabilmente andrà incontro a una rivoluzione la prossima estate a cominciare dall’estremo difensore. Onana ha subito la bellezza di 50 gol in questa stagione e, oltre alla difesa di Amorim tutt’altro che solida, anche lui ha delle responsabilità. Cosa c’entra questo con l’Inter e con Donnarumma? Il Milan virerà su Chevalier, portiere attualmente in forza al Lille e su cui aveva messo gli occhi proprio il Paris Saint-Germain, nell’ottica di un post Donnarumma. Se i rossoneri si aggiudicheranno il portiere ventitreenne, i francesi potrebbero trovarsi costretti a ritrattare il futuro del portiere della Nazionale, costringendo così l’Inter a cambiare i propri piani per quanto riguarda il titolare tra i pali.