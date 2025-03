A 31 anni ha ancora molto da dire Hakan Calhanoglu, tuttavia un suo sacrificio nel mercato estivo pare molto probabile. Dopo 4 stagioni di alto livello all’Inter, il turco è il sacrificato di lusso per il grande colpo nerazzurro.

Era arrivato nel 2021 scatenando le ire dei tifosi del Milan, dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto con i rossoneri e aver scelta di passare dall’altra parte dei Navigili. Sono di fatto 8 le stagioni passate a Milano, città in cui ha lasciato il segno con le due maglie di Milan e Inter e grazie alle quali ha portato a casa numerosi trofei. Con 3 Supercoppe e una Coppa Italia in bacheca, Calhanoglu è stato protagonista nella vittoria dell’ultimo scudetto nerazzuro, vinto battendo i rossoneri in un derby a dir poco infuocato.

In questa stagione il centrocampista turco ha disputato 28 gare ufficiali mettendo a segno 7 reti e apponendo la firma su 3 assist. Numeri alla mano la stagione attuale è stata leggermente al di sotto rispetto a quella precedente, almeno per quanto riguarda l’aspetto realizzativo. Calha però è un pilastro della formazione di Inzaghi e garanzia di solidità e fantasia negli schemi dell’ex tecnico laziale. Nonostante questo, tra qualche mese il turco può lasciare Milano e fungere da apripista per arrivare a un colpo da 90: Marotta e Asuilio ci stanno già lavorando.

Calha sblocca Kimmich: colpaccio Inter

Dopo 10 stagioni al Bayern Monaco, per Joshua Kimmich non si è ancora parlato di prolungamento e probabilmente questo non accadrà, perché i bavaresi non ritengono più Kimmich un elemento centrale del progetto tedesco. Secondo Teamtalk infatti, il centrocampista della nazionale tedesca è finito nel mirino di tante big internazionali, ma l’Inter pare essere in vantaggio su tutto per strappare Kimmich a parametro zero e portarlo ad Appiano già a giugno.

Con il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, Kimmich è libero di firmare con squadre estere e gradirebbe di certo la destinazione italiana. Sul piatto ci sarebbero 6 milioni all’anno per quattro stagioni, cifra che guarda caso corrisponde perfettamente al salario attualmente percepito da Hakan Calhanoglu. A fare concorrenza agguerrita però ci sono squadre di tutto rispetto, con Liverpool, Real Madrid e City in cima alla lista, senza tralasciare il Barcellona che potrebbe perdere De Jong. Proprio quest’ultimo sembrerebbe desinato a raggiungere Liverpool e in quel caso i blaugrana premerebbero sull’acceleratore per Kimmich. L’Inter ha però un vantaggio non da poco sulle concorrenti, perché difficilmente queste propenderanno per l’ingaggio di un trentenne a lunga scadenza, cosa su cui i nerazzuri invece punterebbero quasi per certo.