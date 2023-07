Pagelle Francia-Ucraina 1-3: voti e tabellino Europei Under 21 2023

Le pagelle, i voti e il tabellino di Francia-Ucraina 1-3, match dei quarti di finale degli Europei Under 21 2023. La nazionale di Rotan vola in semifinale, dove affronterà la Spagna, e si gode la conquista del pass olimpico di Parigi. Una grande rimonta, in una partita che ha visto la Francia partire meglio. Cherki spreca una palla gol, ma non perdona alla seconda al 19′ con una finta di corpo e un tiro vincente da pochi passi. L’Ucraina reagisce. Kalulu commette fallo da rigore su Mudryk, l’arbitro concede il penalty e Sudakov non sbaglia. Lo stesso Sudakov (dopo un palo colpito da Barcola) trova il gol del 2-1 con un inserimento centrale premiato dal lancio di Mudryk: il centrocampista dello Shakhtar dribbla Chevalier e appoggia in rete. Nel finale l’Ucraina trova anche il tris con Bondarenko.

Francia (4-3-3): Chevalier 6; Kalulu 4.5, Simakan 5.5 (71′ Gendrey 6), Lukeba 5, Nkounkou 6; Le Fée 6, Caqueret 6, K. Thuram 5.5 (71′ Adli 6); Barcola 7, Gouiri 5.5 (71′ Wahi sv), Cherki 7 (80′ Kalimuendo sv).

In panchina: Meslier, Bajic, Larouci, Badé, Chotard, Diakité.

Allenatore: Ripoll 5

Ucraina (4-2-3-1): Trubin 7; Sych 6.5, Batahov 6, Talovierov 6, Vivcharenko 6; Brazhko 6.5, Bondarenko 7 (88′ Zhelizko sv); Kashcuk 6 (59′ Nazarenko 7), Sudakov 7.5, Mudryk 7.5 (78′ Braharu 6); Kryskiv 6.5 (59′ Sikan 6).

In panchina: Neshcheret, Fesiun, Syrota, Viunnyk, Zhelizko, Saliuk, Liakh, Braharu, Ocheretko.

Allenatore: Rotan 7.5.

ARBITRO: João Pinheiro (POR) 6.5.

RETI: 19′ Cherki, 32′ rig. Sudakov, 44′ Sudakov, 86′ Bondarenko

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Kryskiv, Thuram, Vivcharenko, Nkounkou, Sikan. Angoli: 4-1. Recupero: 2′ pt, 4′ st.