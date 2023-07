Calciomercato: Onana a un passo dal Manchester United

André Onana è sempre più vicino al Manchester United. Il portiere dell’Inter avrebbe detto di sì ai Red Devils e la trattativa potrebbe chiudersi entro una settimana. E’ anche arrivato l’atteso rilancio dello United, che ha aumentato la proposta dai 45 ai 50 milioni richiesti dai nerazzurri. Manchester che vorrebbe affrettare le operazioni in modo da far aggregare Onana al gruppo prima dell’inizio della preparazione e della toruneé. Inter che intanto si sta attivando per sostituire l’ex estremo difensore dell’Ajax. I nomi più caldi sono Sommer del Bayern Monaco e Trubin dello Shakhtar Donetsk.