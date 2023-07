Calciomercato: Morata conteso da Roma, Milan e Al-Hilal

Continua ad essere in bilico il futuro di Alvaro Morata, corteggiato sia in Europa che in Arabia Saudita in queste settimane. Nei confronti del calciatore ex-Juventus è sempre alto l’interesse di Roma e soprattutto Milan, ma non è da sottovalutare l’insistenza da parte dell’Al-Hilal, che continua a bussare alla porta dell’Atletico Madrid per l’attaccante della nazionale spagnola. Il club saudita sarebbe pronto ad una ricca offerta per strappare l’attaccante iberico alla concorrenza dei club della Serie A, anche se ad oggi la preferenza di Morata sarebbe quella di rimanere nel calcio europeo.