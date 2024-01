Calciomercato Juventus: sfuma Jordan Henderson, l’Al-Ettifaq chiude la porta

Jordan Henderson si allontana dalla Juventus e dal ritorno in Europa. L’Al-Ettifaq, club arabo in cui milita attualmente, ha chiuso la porta a eventuali offerte per riportare l’ex centrocampista del Liverpool nel Vecchio continente. Nelle ultime settimane Henderson aveva fatto capire di voler lasciare l’Arabia Saudita. Le squadre ad aver fatto un sondaggio erano Juventus e Ajax. Secondo quanto scrive il Daily Mail, i dirigenti dell’Al-Ettifaq avrebbero comunicato al giocatore di volerlo trattenere fino al termine del suo contratto.