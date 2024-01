Calciomercato, dall’Inghilterra: Alphonso Davies obiettivo del Real Madrid per la prossima estate

C’è anche il nome di Alphonso Davies sul taccuino della dirigenza del Real Madrid in vista della prossima estate di calciomercato. Secondo quanto riferito dalla BBC, il calciatore canadese del Bayern Monaco rappresenta insieme a Kylian Mbappe uno degli obiettivi principali da perseguire per fornire a Carlo Ancelotti una squadra di alto livello. Davies, 23 anni, ha un contratto in scadenza nel 2025 con i bavaresi.