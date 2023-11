Calciomercato, dalla Spagna: Lewandowski nel mirino della MLS e della Saudi Pro League

Siamo ancora lontani dalle prossime sessioni di mercato, ma con il calcio saudita ormai protagonista assoluto tutto è sempre in discussione. Anche un Robert Lewandowski, che si sta godendo la sua esperienza al Barcellona e che ha un contratto fino al 2026, potrebbe essere ad esempio tentato da qualche nuova avventura. Secondo il sito del quotidiano catalano “Sport”, infatti, il centravanti polacco è nel mirino di vari club sauditi e non solo, perché c’è molto interesse anche da parte di franchigie della MLS. L’ex Bayern, però, non ha mai fatto mister di sentire il fascino degli States e a 35 anni l’ipotesi di chiudere la sua straordinaria carriera negli Usa non è da scartare. “Prima della pandemia la Mls era un’idea fissa nella mia testa”, ha detto in passato Lewandowski.