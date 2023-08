Bild, l’Inter offre 25 milioni per Pavard: il Bayern ne chiede 10 in più

L’Inter ci prova per Benjamin Pavard, e nonostante la smentita di proposte ricevute da parte di Thomas Tuchel, stando a quanto dichiarato da “Bild” i nerazzurri avrebbero offerto 25 milioni di euro per il giocatore, che però preferirebbe il Manchester United. Comunque l’offerta del club milanese non soddisfa i bavaresi, che valutano il giocatore fra i 35 e i 40 milioni di euro. Cifra che però l’Inter non sembrerebbe voler sborsare.