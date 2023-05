Benfica, società delusa per le tempistiche dell’annuncio di Grimaldo al Bayer Leverkusen

Che Alejandro Grimaldo non sarebbe più stato un giocatore del Benfica, a partire dalla prossima estate, lo si sapeva quasi con certezza. Ma il club portoghese ha comunque avuto da ridire sulle modalità con cui il Bayer Leverkusen, prossima destinazione dell’esterno spagnolo, ha annunciato l’ufficiale accordo tra le parti. Secondo il sito del quotidiano ‘A Bola’, infatti, il giocatore e il club di Lisbona erano d’accordo nell’ufficializzare l’addio a fine stagione o dopo la chiusura della lotta per il titolo che, a due giornate dalla fine, vede la società del presidente Rui Costa con 4 punti di vantaggio sui Porto. Ieri, invece, il Leverkusen ha annunciato la firma e riportato foto e dichiarazioni del giocatore, il tutto a poche ore dal decisivo derby di domenica contro lo Sporting Lisbona. La società è rimasta profondamente delusa, ma il tecnico Roger Schmidt, che ha come unico obiettivo quello di conquistare il titolo, è deciso a schierare regolarmente Grimaldo nel suo 11 iniziale.