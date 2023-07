Bayern Monaco, Manè ai saluti: pronta la firma con l’Al-Nassr, 40 milioni di ingaggio

Dopo un solo anno di permanenza al Bayern Monaco, Sadio Manè è già pronto ai saluti per andare a giocare con Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic all’Al-Nassr. Il senegalese, secondo la stampa tedesca, è a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita per una cifra pari a 37 milioni di euro, persino una plusvalenza per i bavaresi rispetto ai 32 pagati al Liverpool. L’attaccante senegalese, invece, guadagnerà la bellezza di 40 milioni a stagione.