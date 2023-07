Bayer Leverkusen, ufficiale l’arrivo di Xhaka: firma fino al 2028

Granit Xhaka è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il centrocampista svizzero ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. A presentarlo il Ds Simon Rolfes: “Con Granit acquisiamo un professionista assoluto. La sua qualità calcistica è conosciuta in tutto il mondo. Ci sono solo pochi giocatori che, grazie a una mentalità e personalità eccezionali, possono guidare una squadra in modo convincente come lui”.

Per Xhaka invece, un ritorno in Bundesliga: “Conosco il campionato dentro e fuori e l’ho sempre visto da Londra. Il Bayer è un club con una storia impressionante e obiettivi ambiziosi. Ma soprattutto lo vedo come un club con un grande futuro. Le discussioni con i dirigenti sono state estremamente motivanti”.