Atalanta, Sky: colpo Kolasinac, accordo verbale raggiunto col difensore

Colpo Atalanta per la difesa. Il club nerazzurro ha raggiunto infatti l’accordo verbale con Sead Kolasinac, così come riferisce Sky Sport. Il classe 1993 bosniaco, grande esperienza per il suo passato tra Bundesliga (Schalke 04) e Premier League dove ha legato gran parte della carriera all’Arsenal, è reduce ora dall’esperienza in Ligue 1 col Marsiglia, con cui è in scadenza, ma la prossima settimana approderà a Bergamo e firmerà con la Dea.