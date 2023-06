Inter, Brozovic ha detto sì all’Arabia Saudita: accettata offerta Al-Nassr, 23 milioni ai nerazzurri

Alla fine Marcelo Brozovic ha detto sì. E’ in Arabia Saudita il futuro del centrocampista croato, che dopo l’idea Barcellona tramontata per i problemi economici dei blaugrana, ha deciso di accettare la proposta dell’Al-Nassr, pronto a ricoprire d’oro il mediano. Domani il giocatore sosterrà le visite mediche col club arabo, mentre ai nerazzurri, già d’accordo da tempo con la società mediorientale, andranno 23 milioni per il cartellino.