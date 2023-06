Atalanta, Hojlund è nel mirino del Manchester United

Il Manchester United alza bandiera bianca su Harry Kane: considerate le difficoltà per arrivare a Victor Osimhen, per il quale il Napoli spara alto, i Red Devils puntavano sul giocatore del Tottenham per regalare a Ten Hag l’attaccante richiesto. Ma secondo il ‘Times’, Kane è destinato a rimanere un sogno: Daniel Levy, presidente degli Spurs, non intende cedere la sua stella a una diretta rivale in Premier League, come del resto fece due anni fa respingendo l’assalto del Manchester City. Se Kane – in scadenza nel 2024 – andrà via, sarà solo all’estero, col Real Madrid principale indiziato. Ecco allora che il nome forte per l’attacco dello United diventa Rasmus Hojlund, reduce da una prima annata positiva con l’Atalanta, conclusa con 16 gol e 7 assist.