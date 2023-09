Arabia Saudita, mercato chiuso: spesi quasi due miliardi di euro, meno della Premier League

Si è chiuso il mercato in Arabia Saudita e senza l’ultimo colpo Salah. Sono dunque circa 250 milioni in meno in un totale di soldi spesi – e talvolta sperperati – dai diciotto club della Saudi Pro League che fa comunque paura: qualcosa come quasi due miliardi di euro, 939 milioni in cartellini per i giocatori e 1.2 miliardi per pagare gli ingaggi. Ma la Premier League ha speso di più: 2,8 miliardi di euro, con la differenza però che gli inglesi possono mettere a bilancio oltre un miliardo di incassi a differenza dei sauditi, come riporta Transfermarkt.