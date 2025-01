La società fa chiarezza dopo le voci sul possibile esonero dell’allenatore: c’è la presa di posizione ufficiale del club di Serie A

Arriva la presa di posizione ufficiale del club di serie A. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci sul possibile esonero dell’allenatore del massimo campionato italiano. Una scelta a sorpresa, considerati i risultati fin qui maturati, ma che la società starebbe valutando per porre fine all’emorragia di sconfitte che ha improvvisamente colto la squadra.

Un punto nelle ultime cinque partite, la sconfitta anche contro il Monza ultimo in classifica, la Fiorentina vive il suo momento più difficile dall’inizio della stagione. C’è questo alla base delle indiscrezioni degli ultimi giorni sulla posizione non più sicura di Raffaele Palladino. Il sesto posto in classifica, in piena zona europea, con la possibilità di lottare ancora per un piazzamento Champions, non è sufficiente per tenere al riparo dalle voci sul possibile esonero il tecnico napoletano.

Le ultime indiscrezioni raccontano di una Fiorentina che starebbe valutando la possibilità di cambiare tecnico, con il nome di Igor Tudor in prima fila per prendere il suo posto. Una successione facilitata dal rapporto di amicizia che l’allenatore, ex Udinese e Verona, ha con Daniele Pradé, direttore sportivo della società viola.

Fiorentina, esonero Palladino: il club smentisce

Le voci negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti, con il prossimo match della squadra toscana contro il Torino che potrebbe assumere le sembianze di un dentro e fuori per Palladino.

La società però ha voluto mettere a tacere tutte le indiscrezioni sul possibile ribaltone. Da Firenze è arrivata infatti la conferma della piena fiducia per l’allenatore. È stato il direttore generale Ferrari, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Folorunsho, a chiarire qual è la posizione della Fiorentina su Palladino. “Ne usciremo insieme, con mister Palladino, i calciatori che ci sono e quelli che arriveranno per aiutarci“.

Esonero rimandato, dunque, almeno per il momento. La Fiorentina ha deciso di andare avanti con Palladino, ma saranno i prossimi risultati a confermare la fiducia dell’allenatore oppure a far tornare a galla le voci su un possibile esonero. Dovesse arrivare un’ulteriore sconfitta contro il Torino e se nelle prossime settimane non ci sarà la svolta in termini di risultati, allora la posizione dell’allenatore tornerà ad essere fortemente in bilico e in quel caso un esonero sarebbe complicato da evitare.

Dovesse esserci il ribaltone, Tudor sarebbe il nome in prima fila per sedersi sulla panchina della Fiorentina. Ora però tocca a Palladino: sarà lui a guidare la Viola contro il Torino, lui ad avere la possibilità di riprendere il cammino che in questa prima parte di stagione ha portato la squadra toscana in piena corsa per la Champions.