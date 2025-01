Il calciomercato invernale della Juventus è entrato nella sua fase cruciale e sta vivendo delle ore letteralmente bollenti.

La società bianconera ha ufficializzato il primo colpo di mercato, con l’arrivo del terzino destro portoghese classe 2003 Alberto Costa, arrivato dal Vitoria Guimaraes per circa 15 milioni di euro. Il secondo colpo di mercato è invece Randal Kolo Muani, che al termine di una quasi estenuante trattativa con il Paris Saint-Germain è arrivato a Torino in prestito secco fino al termine della stagione. L’attaccante francese, che i parigini avevano acquistato nell’estate del 2023 per circa novanta milioni di euro, rappresenta una grandissima opzione per Thiago Motta, e non potrà essere considerato semplicemente come un vice Vlahovic. Per il bomber francese sarà la grande occasione per rilanciare la sua carriera, andata in calo dopo il famoso errore nella finale del mondiale contro l’Argentina, mentre dall’altro lato la Juventus avrà finalmente un altro bomber da affiancare al serbo.

Il mercato dei bianconeri, però, non potrà certo terminare con questi due colpi, vista l’urgenza di mettere a disposizione dell’ex allenatore del Bologna almeno un difensore centrale. Dopo aver ricevuto il muro del Benfica per portare a Torino Antonio Silva, e con la trattativa per Ronald Araujo che sembra essersi arenata di fronte al prolungamento offerto dal Barcellona, Giuntoli sta valutando le altre piste disponibili. Salvo nuovi nomi a sorpresa, le valutazioni bianconere sono soprattutto su due calciatori: Fikayo Tomori del Milan, che con Conceiçao ha ritrovato il campo, e David Hancko del Feyenoord, per cui ci sarebbe già un pre accorto per giugno. Un mercato che, però, potrebbe regalare un clamoroso colpo di scena: l’addio di Andrea Cambiaso.

Guardiola ha scelto Cambiaso: in arrivo una maxi offerta per la Juventus

Il Manchester City sta vivendo la stagione più complicata degli ultimi dieci, forse quindici, anni. I Citizens, anche a causa dei tantissimi infortuni, hanno vissuto una prima parte di campionato in calo netto, tra le tante sconfitte e i numerosi pareggi che l’hanno relegata addirittura fuori dalla zona Champions League. Per questo motivo Pep Guardiola ha chiesto alla dirigenza di intervenire pesantemente sul mercato, con Andrea Cambiaso che sembra essere finito prepotentemente nel mirino.

Dopo i 40 milioni spesi per Khusanov del Lens e i 35 milioni per Vitor Reis del Palmeiras, entrambi difensori centrali che dovrebbero essere ufficiali nelle prossime ore, sarebbe pronta un’offerta da 60-65 milioni alla Juventus per il terzino bianconero. La Juve, dal canto suo, non avrebbe necessità di cedere Cambiaso, e secondo Sky Sport avrebbe rilanciato con una richiesta di 80 milioni. La trattativa sembrerebbe essere in stato abbastanza avanzato, con un accordo che non sembra lontanissimo. A Cambiaso sarebbe stato proposto un super contratto da cinque milioni a stagione.

Una cessione eccellente e inaspettata, una cifra che va a rimpolpare le casse della Juventus: una cifra che, soprattutto, dovrà essere subito reinvestita.