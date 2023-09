Al-Ittihad, presentato l’ex Lazio Luiz Felipe: nome storpiato e musica del Padrino (VIDEO)

di Giorgio Billone 7

E’ surreale la presentazione di Luiz Felipe da parte dell’Al-Ittihad, che si è garantito le prestazioni del difensore di passaporto italiano con un recente passato alla Lazio. Il centrale, infatti, in un grottesco video pubblicato sull’account ufficiale del club saudita, viene ufficializzato con un nome storpiato, sia scritto che nel parlato (in italiano), vale a dire Luiz Felibe, e poi con in sottofondo la musica del Padrino. Di seguito ecco il video.