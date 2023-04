Agente Doekhi: “Inter e Napoli interessate, è un mix tra Terry e Carvalho”

Seraino Dalgliesh, agente del difensore centrale dell’Union Berlino Danilho Doekhi, ha confermato in un’intervista a Sempre Inter di dell’interesse di Inter e Napoli tra le squadre italiane: “Ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli, ma è vero che Inter e Napoli stanno mostrando interesse per lui, proprio come altri top club in Europa, anche in Bundesliga e Premier League. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l’Union Berlin e sulla qualificazione per la prossima Champions League. Mi piace pensare a lui come a un mix di John Terry e Ricardo Carvalho”.