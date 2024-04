Zoff: “Le italiane hanno grandi chance in Europa, curioso di vedere De Rossi alle prese con il Leverkusen”

Dino Zoff ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, commentando l’exploit di Roma e Atalanta in Europa League: “Entrambe hanno grandi chance in semifinale, così come la Fiorentina in Conference. Il Leverkusen non lo conosco molto bene, ma Xavi Alonso sta facendo un ottimo lavoro. Non penso che non vinciamo l’Europa League perché la sottovalutiamo, ma perché gli altri sono cresciuti e non ci riusciamo. Questo, però, potrebbe essere l’anno buono“.

L’ex portiere si è poi soffermato su Roma-Milan: “E’ stata una partita anomala, in cui la Roma ha sempre controllato, anche con l’uomo in meno. De Rossi ha grandi meriti, lo dicono i numeri. Basta guardare dove ha preso la Roma e dove l’ha portata. Non credo sia giusto dire che abbia reso la squadra più offensiva; piuttosto ha portato equilibrio. Sono molto curioso di vederlo alle prese con con una sfida di livello ancora più alto“. Infine, una critica alla Serie A: “E’ il campionato dell’esasperazione, frammentato da sceneggiate, falletti leggeri che diventano enormi. In Europa certe cose non puoi permetterle, non a caso riusciamo a riscattarci, dando il massimo“.