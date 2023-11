Zaniolo: “Quando sai di essere una persona tranquilla, pulita e calma le critiche ti scivolano addosso”

“Le critiche fanno parte del gioco e della vita. Quando sai di essere a posto e di essere una persona tranquilla, pulita e calma, le critiche ti scivolano addosso. Ci saranno persone che pensano che io sia una persona sbagliata, altre una persona giusta. L’importante è che la mia famiglia e le persone che mi vogliono bene sappiano quanto valgo e chi sono”. Si sfoga così Nicolò Zaniolo, intervistato dalla redazione sportiva del GR Rai. Zaniolo è tuttora indagato per aver scommesso su piattaforme illegali e lo scorso 12 ottobre aveva lasciato il ritiro azzurro di Coverciano dopo aver ricevuto un avviso di garanzia e un atto di perquisizione dagli agenti della squadra mobile della polizia di Torino.

Il calciatore dell’Aston Villa poi parla di Nazionale dopo aver conquistato il pass per Euro2024: “Quando sei una nazionale come l’Italia, hai tante pressioni, ma noi giocatori dobbiamo conviverci se vogliamo rimanere a questi livelli. È anche uno stimolo per poter dare di più in campo”, spiega. “Sapevamo che ci aspettava una partita tosta, difficile. Però il mister ci ha caricato, ci ha dato le giuste motivazioni. Siamo felici per il risultato ottenuto e ora andiamo all’Europeo”, sottolinea Zaniolo. “Sono sempre stato abituato a pensare a me stesso e alla mia squadra. Poi certo ci sono Francia, Inghilterra, ci sono tante squadre fortissime, ma anche noi non siamo da meno. Se noi giochiamo concentrati come sappiamo fare, possiamo giocarcela con tutti. Non ci fa paura nessuno”, ha concluso l’ex Roma.