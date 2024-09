Youth League 2024/2025, la Juventus batte il Psv col gol di Montero. Milan-Liverpool sullo 0-0

Buona la prima per la Juventus che batte il Psv 1-0, mentre il Milan non va oltre lo 0-0 contro il Liverpool. Questi i risultati delle prime due italiane impegnate nella fase campionato di Youth League 2024/2025, il torneo Uefa dedicato alle migliori squadre under 19 d’Europa.

La Juventus sale quindi a tre punti in classifica, ma non è stata una passeggiata per gli uomini di Magnanelli. La prima occasione è dei bianconeri: Al 5′ Pugno allarga per Vacca e va in area a ricevere il cross: l’attaccante in spaccata non arriva sul pallone per una questione di centimetri. Al 19′ è la squadra olandese ad affacciarsi dalle parti di Radu: Jager tenta il tiro ma viene respinto, poi sulla ribattuta è Van den Berg a tentare il tiro col sinistro, ma la conclusione è fuori misura. Ritmi più alti nella ripresa. Al 52′ Pagnucco tenta la soluzione da fuori area, ma il suo tiro sfiora solo l’incrocio dei pali. Tre minuti dopo Pugno ruba palla agli avversari dopo un pasticcio della difesa, ma decide di mettersi in proprio e di non servire Vacca, meglio piazzato, favorendo così il recupero di Bos, che devia in angolo il tiro. Un corner comunque decisivo perché sugli sviluppi del cross e di un batti e ribatti, è Montero il più veloce ad impadronirsi del pallone e a calciare in rete di prima intenzione firmando l’1-0. Il finale di gara è di sofferenza per la Juventus, che si salva anche con un po’ di fortuna: dopo un calcio d’angolo e la respinta di Radu, Thomas calcia verso la porta da fuori area, ma trova il salvataggio quasi sulla linea di un compagno di squadra.

Un punto a testa tra Milan e Liverpool, che si dividono la posta in palio. La gara stenta a decollare nei primi minuti, con i Reds che ci provano per primi con Morrison, ma il suo tiro dalla distanza finisce alto sopra la traversa. I rossoneri di mister Guidi tengono in mano il pallino del gioco, ma non riescono a creare grattacapi seri alla retroguardia del Liverpool nella prima frazione. Le uniche chance capitano poco prima dell’intervallo, con Misciur che è attento a dire no prima a Sia e poi a Camarda. Nella ripresa alza l’intensità il Milan e mette più volte in difficoltà la difesa inglese: prima Misciur si esalta su Ibrahimovic, poi sul successivo calcio d’angolo Camarda stacca di testa ma colpisce il palo. Il Liverpool non crea praticamente nulla, e nel finale i rossoneri vanno un’altra volta vicini al vantaggio, ma è nuovamente miracoloso l’estremo difensore inglese a salvare tutto sul neo entrato Bonomi. Finisce dunque 0-0 una partita che il Milan avrebbe meritato di vincere, ma è mancata fortuna e precisione davanti alla porta. Dall’altra parte il Liverpool trova un punto importante e deve ringraziare il suo portiere Misciur, migliore in campo per distacco.