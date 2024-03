Youth League 2023/2024, impresa Milan: è in semifinale, Real Madrid battuto ai rigori

Il Milan batte il Real Madrid ai calci di rigore e si qualifica per la semifinale di Youth League 2023/2024, dove affronterà (il prossimo 19 aprile) la vincente di Mainz-Porto. Più lucidi e freddi dagli undici metri i ragazzi di Ignazio Abate, che dopo un primo tempo difficile riescono a firmare ad inizio ripresa la rete dell’1-1 definitivo. Dal dischetto è decisivo il tiro di Zeroli, che dà il via alla festa rossonera.

LA PARTITA – La squadra rossonera di Ignazio Abate approccia al match nel peggiore dei modi. Di fatto il primo tempo è un monologo dei blancos. A scatenarsi è in particolare Palacios che apre la sua gara con un tiro dal limite di poco fuori al 7′ e con una serpentina conclusa da un tiro sul palo all’11’. L’occasione più nitida però ce l’ha Gonzalo che al 30′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di un’uscita a vuoto di Raveyre colpisce di testa ma trova solamente l’esterno della rete. La rete del vantaggio del Real è rinviata di pochi minuti. Al 32′ Fortea entra in area, Magni tocca il pallone e poi l’avversario. Per l’arbitro però il contatto è da calcio di rigore e dagli undici metri Gonzalo non sbaglia. Al 43′ il Real ha anche la chance del raddoppio, ma Raveyre mura De Llanos e salva il risultato. Una parata fondamentale, perché nel secondo tempo si vede un altro Milan. Più intraprendente e più solido. E anche con più spunti. Al 51′ è una magia di Sia a ristabilire il pareggio: scambio con Camarda, dribbling in area e palla in rete. Il risultato non cambia più. Si va ai rigori e il Real sbaglia con Yanez e Fortuny, mentre i rossoneri sprecano il primo match point con Scotti. Alla seconda occasione però Zeroli non perdona: Milan in semifinale, Real Madrid fuori.