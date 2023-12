Yildiz: “Al Bayern Monaco ero in scadenza. La Juventus l’opzione per la mia carriera”

Un futuro prospero e un presente da scrivere con la maglia della Juventus addosso. Il baby talento Yildiz ha parlato in esclusiva mel corso del documentario targato Juventus “The Best is yet to come”, sottolineando la sua voglia di emergere e del perchè ha scelto la Vecchia Signora. Queste le parole del giocatore anche della nazionale di Montella.

Yildiz: “A tre anni ho iniziato a giocare a calcio, a sette ero già nel Bayern Monaco, quando sono andato in scadenza con loro, la Juventus mi ha offerto la miglior opzione per il prosieguo della mia carriera e sono felice di aver scelto Torino. La tournée è stata qualcosa di surreale perché mi sono allenato con i giocatori che prima vedevo in tv”. C’è anche tempo per una battuta sull’esordio in Serie A. “Un’emozione incredibile che mi porterò per sempre dentro. Durante il riscaldamento ero nervoso e poi quando il mister mi ha chiamato per entrare si è avverato un sogno, adesso voglio continuare su questa strada. Giuntoli è un tipo duro, troppo duro per me trattare con lui“.