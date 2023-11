Vis Pesaro-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vis Pesaro-Torres, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Torres deve rispondere al successo del Cesena per riprendersi la vetta condivisa con i bianconeri a quota 33 e per inseguire il sogno della promozione in Serie B. Dall’altro lato del campo la Vis Pesaro in cerca di punti salvezza e che punta allo sgarbo ad una grande del Girone B. Match che partirà dalle 18.30 e che sarà , in diretta su Sky Sport 251 e NOW.

