Legnago-Vicenza, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Legnago-Vicenza, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Vicenza con due vittorie consecutive ha ripreso la marcia con la zona delle primissime che poi non è così lontana. Per i biancorossi ora arriva la trasferta insidiosa in casa del Legnano, che al sedicesimo posto, spera di trovare un risultato utile per uscire da un momento e da una posizione di classifica complicata. Si parte dalle 14.00 di sabato 18 novembre con la partita che sarà in diretta su SKY SPORT e NOW TV.