F1, Wolff commenta l’addio di Hamilton: “Rispettiamo la sua scelta, sorpresi dal tempismo”

Nel corso della conferenza all’indomani dell’addio di Lewis Hamilton dalla Mercedes, il team principal Toto Wolff ha commentato tale decisione: “Gli eventi non sono stati una sorpresa, anche perché alla firma del contratto avevamo optato per una durata più breve; forse il tempismo ci ha un po’ sorpreso. Ci siamo incontrati a casa mia ad Oxford davanti a un caffè e abbiamo conversato per un’ora. Lewis mi ha detto che cercava una nuova sfida e un nuovo ambiente, il che è comprensibile. Rispettiamo la sua scelta“.

Wolff ha poi parlato di chi sostituirà Hamilton: “Al momento siamo focalizzati sulla stagione 2024. Abbiamo due ottimi piloti e dobbiamo portare la vettura in pista con un ritmo maggiore rispetto allo scorso anno. Una cosa di cui non si è parlato è Russell, un ragazzo talentuoso che fa parte di questa nuova generazione con Norris: non potrebbe esserci un team leader migliore una volta che Lewis se ne andrà. Attualmente non voglio affrettare la scelta sul secondo pilota. Mi piace il cambiamento perché significa opportunità e affronteremo questa sfida come fatto con Rosberg“. Infine, il team principal della Mercedes ha parlato di Frederic Vasseur: “Siamo amici di lunga data e non c’è nessun sentimento negativo nei suoi confronti. Sono sicuro che avrà un ottimo rapporto con Lewis e, come nel rugby, una volta usciti dal campo ci sarà rispetto reciproco“.