Vicenza-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Mantova, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro di alta classifica in quel di Vicenza dove i padroni di casa affronteranno la capolista del Girone A, ossia il Mantova. Il Vicenza si trova attualmente al quinto posto in classificata cova profonde speranze di una promozione in Serie B per la prossima stagione. Ghiotta occasione per cercare di accorciare sulla vetta del Mantova che al momento dista 12 punti. Match da non perdere, a partire dalle 17.00 di venerdì 8 dicembre e che sarà visibile su SKY SPORT e NOW TV.

SEGUI LA DIRETTA