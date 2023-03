Viareggio Cup 2023, Girone 5: Fiorentina e Monterosi a punteggio pieno e agli ottavi

Primi verdetti dal Girone 5 della Viareggio Cup, dove la Fiorentina domina – come da pronostico – anche il Seravezza, e vola a punteggio pieno e agli ottavi di finale dopo il successo odierno per 4-0. E al turno successivo ci va anche il Monterosi, che vince 3-0 sull’Euro New York e si contenderà con i viola il primato nel girone.

FIORENTINA – SERAVEZZA 4-0

Viola sempre in controllo sin dalle fasi iniziali del match, nonostante durante i primi 20′ non siano riusciti a sbloccare il risultato. Poi un paio di disattenzioni difensivi degli avversari hanno permesso prima ad Harder, poi a Presta di mandare la propria squadra al riposo sul 2-0. Sviluppo abbastanza simile anche nei secondi 45′ di gioco, con i versiliesi mai in grado di rendersi pericolosi e la Fiorentina che segnava altre due reti, sempre con Presta ed infine con il capitano Sanè.

FA EURO NEW YORK-MONTEROSI 0-3

Anche qui gara a senso unico, anche se chiusa solamente nel finale nonostante un dominio da parte della squadra italiana, che va in vantaggio al 36° del primo tempo. Nella seconda frazione il match non viene chiuso quando il Monterosi sbaglia un rigore al 69°, ma il gol del raddoppio arriva pochi minuti più tardi al 73°. Infine, il tris all’82°.