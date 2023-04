Viareggio Cup 2023, 1-0 al Bologna: il Torino vola in finale

Vola in finale il Torino nella Viareggio Cup 2023, grazie all’1-0 rifilato ad un pur spavaldo Bologna. A fare la differenza tra queste due ottime compagini, tuttavia, è stato il gol messo a segno da Capac al 40′, con l’esterno granata che è stato bravissimo a sfruttare appieno l’unica vera disattenzione degli emilinani per punirli ed eliminarli da questa prestigiosa competizione. In generale, il primo tempo è stato condotto alla grande dal Torino, che ha dominato in lungo e in largo ed è passato in vantaggio meritatamente. Nel secondo tempo, però, i ruoli in campo si sono completamente ribaltati: i felsinei sono entrati nella ripresa con aggressività con la voglia di afferrare il pareggio, salvo arrendersi dinanzi all’estrema solidità della difesa granata. I piemontesi, nella finale della Viareggio Cup 2023, se la vedranno ora con il Sassuolo, vittorioso per 3-1 sulla Fiorentina.