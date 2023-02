Torneo Viareggio 2023: date e programma della manifestazione

Tutto pronto per il via del Torneo di Viareggio 2023, la settantatreesima edizione della storica manifestazione dedicata alle formazioni Primavera d’Italia e di tutto il mondo, trentadue le partecipanti, che si daranno battaglia per alzare al cielo la Coppa Carnevale: di seguito ecco le informazioni sulle date e sul programma completo in costante aggiornamento. L’organizzazione ha fin qui fornito unicamente le date di inizio e fine del torneo, vale a dire lunedì 20 marzo e lunedì 3 aprile, ma non il calendario dettagliato.

Stando a quanto avvenuto nelle scorse edizioni, nella fase a gironi le squadre potrebbero giocare ogni due giorni, quattro gruppi in un giorno e quattro in quello successivo, a rotazione fino a esaurire i tre matchday (20-21, 22-23, 24-25 marzo). A quel punto via alla fase a eliminazione diretta: probabili date il 27 marzo per gli ottavi, il 29 marzo per i quarti, il 31 marzo per le semifinali e la finalissima del 3 aprile. Non appena gli organizzatori renderanno tutto noto nel dettaglio, vi forniremo le informazioni precise sulla Viareggio Cup.

TORNEO DI VIAREGGIO 2023 (IN AGGIORNAMENTO)

Lunedì 20 marzo 2023

Gara inaugurale e altre sette sfide

Lunedì 3 aprile 2023

Finale