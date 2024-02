Torneo di Viareggio 2024: tutto facile per il Torino, vincono anche Imolese e Melbourne City

Si chiude un altro intenso pomeriggio in compagnia del Torneo di Viareggio 2024 e sono risultati pesanti quelli della seconda giornata del gruppo B. Nel girone 4, clamoroso rimescolamento delle carte rispetto alle partite d’esordio, visto che le due formazioni sconfitte nella sfida inaugurale vincono e si portano anch’esse a 3 punti, rendendo l’ultima giornata decisiva in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Nel dettaglio, l’Imolese si è imposta sull’Empoli per 0-1 grazie al gol di Molla nel finale, con i toscani che hanno dovuto fare i conti pure con l’espulsione di Fiorini che ha compromesso le chance di rimonta. Sempre nello stesso raggruppamento, invece, 3-2 del Melbourne City nei confronti dell’Ojodu City: gli australiani la spuntano grazie ai gol di Myles, Memeti e, in pieno recupero, di Kellis, bella la reazione dei nigeriani che avevano rimontato due gol con Nlend e Ibrahim, salvo poi capitolare di fatto all’ultima azione della partita.

Nel girone 5 nettissima vittoria da parte del Torino, che schianta l’UYSS New York con un 6-0 pesante anche perché vuol dire eliminazione assicurata per i newyorkesi. I granata spadroneggiano già nel primo tempo con le reti di Galantai, Kazaldzhiev e Soulier, quindi nella ripresa arrotondano il risultato con Di Paolo (doppietta) e Kadi, e così volano agli ottavi di finale con un turno d’anticipo, si giocherà la vetta nell’ultima partita del girone. Nello stesso raggruppamento 2-0 degli ucraini del Rukh sul Brazzaville.

Nel girone 6, infine, da segnalare il pareggio per 1-1 tra la Rappresentativa Serie D e l’Avellino: al rigore di Bianchi risponde Fusco e così se da una parte la selezione della LND è vicinissima all’obiettivo, dall’altro i lupi irpini possono sperare negli ottavi a patto di vincere nell’ultima giornata. Già agli ottavi invece il Mavlon, alla seconda vittoria: un gol di Agada al primo e all’ultimo minuto nel successo per 1-2 contro Jovenes Promesas.