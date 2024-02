Torneo di Viareggio 2024: la Fiorentina crolla contro il Beyond Limits, Sassuolo primo nel girone

Si è chiuso questo pomeriggio il gruppo A del Torneo di Viareggio 2024 ed è andata pertanto in archivio la fase a gironi dei raggruppamenti da 1 a 3, non senza sorprese. In particolare, nel girone 2 nello scontro che valeva il primo posto crolla la Fiorentina, travolta col punteggio di 6-4 dai nigeriani del Beyond Limits, che così chiudono a punteggio pieno a si qualificano da prima per gli ottavi, relegando i giovani viola al pass da seconda classificata. Nella partita senza storia del Viola Park già dopo dieci minuti ogni discorso è chiuso, visto che gli africani vanno a segno tra il 4′ e l’11’ con Adegoyega, Ayodele e Chukwudi. Puzzoli prova a riaprirla per i gigliati, ma Oliundare la chiude prima dell’intervallo, quindi è proprio quest’ultimo nella ripresa a segnare altre due reti per i suoi trovando una tripletta personale, ancora Puzzoli rende meno amaro il passivo ai toscani, che si svegliano nel finale con i gol di Maiorana e Generali, ma è troppo tardi. Al terzo posto nel girone, ma quasi di sicuro non ripescata come migliore terza, c’è la Stella Rossa, che ha battuto per 4-2 la Carrarese (che resta ultima).

Nel girone 3 l’Ibrachina ha battuto per 5-2 il Pontedera al Mannucci, trovando il primo successo in questo torneo e tornando in corsa per la qualificazione come ripescata tra le migliori terze. A ogni modo, contava vincere contro i toscani e così è stato: nella manita in gol Gustavo, Versiani (doppietta), Furlan ed Enrique, per i padroni di casa Salvadori aveva inizialmente dimezzato il passivo, nel finale a segno Scozzari. In questo raggruppamento, fondamentale per entrambe l’1-1 tra Alex Transfiguration e Honved: Nagy risponde a Okoro, ungheresi primi nel girone e nigeriani secondi e dunque anch’essi agli ottavi.

Nel girone 1, invece, al Sassuolo è sufficiente un pareggio al Bibolini di Lerici contro la Lucchese er avere la certezza di chiudere al comando questo girone: ai neroverdi, vincitori delle ultime due edizioni del torneo, basta un autogol iniziale di Giovannetti, quindi sempre nel primo tempo Leone trova il pari che però non offriva particolari garanzie ai toscani in ottica ottavi, visti i tre segni X in tre partite: c’è infatti il sorpasso del Westchester United, che batte il Galatasaray per 2-3 e vola al secondo posto, mentre la formazione di Lucca dovrà confidare di essere tra le migliori terze.