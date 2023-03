Torneo di Viareggio 2023, programma e orari oggi mercoledì 22 marzo: tutte le partite

di Mattia Zucchiatti 5

Terza giornata al Torneo di Viareggio 2023. Mercoledì 22 marzo offre i primi verdetti sulla fase a gironi e sulle qualificate alla fase ad eliminazione diretta. In campo alle 15:00 la squadra campione in carica, il Sassuolo che sfida l’Olympique Thiessois sul sintetico di Carrara. Il Torino se la vedrà con il Don Torcuato, mentre l’Empoli sfiderà il San Donato. Di seguito, ecco tutte le partite in programma oggi e tutti gli stadi che le ospiteranno. Sportface.it, vi ricordiamo, offrirà le dirette testuali di ciascuna partita.

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023

SASSUOLO-OLYMPIQUE THIESSOIS

Carrara – località Fossone (MS) / Campo Sportivo “Fossone 2” (ore 15) (Sintetico)

RUKH-CARRARESE

Carrara (MS) / Stadio “dei Marmi” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-DON TORCUATO

Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

APIA LEICHHARDT-PONTEDERA

Pontedera (PI) / Stadio “Mannucci” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-SAN DONATO

Empoli (FI) / Centro sportivo “Monteboro” (ore 15) (Sintetico)

WESTCHESTER UNITED-BENEVENTO

Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15) (Sintetico)

SPAL-KALLON

Ferrara / Stadio “Mazza” (ore 15)

HONVÉD-PISA

Cecina (LI) / Stadio “Rossetti” (ore 15)